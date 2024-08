180 Stunden für 105 Minuten

Als ob emol net gelangt hädd“. So lautet der Zusatz beim zweiten Teil des Dokumentarfilms „Hiwwe wie driwwe“. Die Wahrheit ist: Emol hädd net gelangt. Zumindest ist das der Tenor, der aus dem Vorverkauf der Tickets fürs Open Air-Kino in Schifferstadt spricht. Die 600 Stühle sind voll besetzt am vorletzten Abend der Freiluftveranstaltung, die eigentlich das große Finale sein sollte.

Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom Samstag, 24. August 2024.