Liebhaber schöner Dinge aufgepasst

Am letzten Augustwochenende lädt das Stadtmarketing zum Schifferstadter Kunsthandwerkermarkt ein. Am Samstag, 24. und Sonntag, 25. August, jeweils von 11 bis 18 Uhr, steht die Rettichmetropole ganz im Zeichen von Selbstgemachtem und Handgefertigtem für Haus und Garten.

Über 60 Aussteller haben sich und ihre handgefertigten Unikate angekündigt, rund 10 mehr als in den vergangenen Jahren. Im idyllischen Adlerhof, der angrenzenden Großen Kapellenstraße, dem Rathausvorplatz und jetzt zusätzlich am Marktplatz vom alten Rathaus bis zum Anwesen Dr. Kaufmann können die Besucherinnen und Besucher kreativen Schmuck, handgeschöpfte Naturseifen, kunsthandwerkliche Keramik, Bilder- und Buchbindekunst, Holz- und Drechselarbeiten sowie selbst gefertigte Textilien aus verschiedenen Materialien für Groß und Klein einkaufen. An einigen Marktständen zeigen Aussteller ihre kunsthandwerklichen Fertigkeiten auch direkt vor Ort und geben Einblick in ihre Handwerkskunst, zum Beispiel beim Perlenweben, bei der Herstellung von Ledergürteln und Glasperlen, bei Drechselarbeiten, Holzschnitzereien und auf der Drehscheibe.

„Wir legen sehr viel Wert auf ein buntes und gut durchmischtes Angebot. Eine ausgewogene Zusammenstellung verschiedenster hochwertiger Angebote ist uns dabei sehr wichtig“, so Katrin Pardall vom Stadtmarketing. „Wer ein besonderes Einzelstück oder ein außergewöhnliches Geschenk sucht, wird sicherlich fündig“, ist sie sich sicher.

Das Wochenende wird aber nicht nur sehenswert, sondern auch hörenswert. Am Samstag und Sonntag unterhält erneut die Band „ARLO & friends“ die Besucherinnen und Besucher. Musikbeginn ist jeweils ab 13 Uhr.

Am Abend des 24. Veranstaltet das Stadtmarketing die beliebte Sommerserenade dieses Mal mit der Formation „STIMMALARM“ um 19 Uhr im Anwesen Dr. Kaufmann.

Wo StimmAlarm auf der Bühne auftaucht, geht die Post ab. Frauenpower all over. Mit ihren einzigartigen Stimmen, mitreißenden Choreographien und aufregenden Bühnenoutfits begeistern sie ihr Publikum stets aufs Neue. Den Zuhörer erwartet immer eine fantastische, kurzweilige und peppige Show.

Übrigens: Am Sonntag, 25. August laden die Geschäfte der Innenstadt zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein.