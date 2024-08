Der richtige Umgang mit der Motorsäge – vhs bietet Kurs für Brennholz-Selbstwerber an

Rhein-Pfalz-Kreis. Wie geht man richtig mit einer Motorsäge um? Wie pflegt man sie richtig, und wie sehen die Sicherheitsvorschriften aus? Diese und noch viele weitere Fragen werden im Seminar der Volkshochschule Rhein-Pfalz-Kreis „Motorsägenkurs für Brennholz-Selbstwerber“ beantwortet. Am 23. und 24. August können sich dabei Brennholz-Selbstwerber mit dem Umgang der Motorsäge vertraut machen. Die Theorie findet online statt, die Praxis im Waldpark Altrip.

Im ersten theoretischen Teil werden die Teilnehmenden am Freitag, 23. August, von 19 bis 21.15 Uhr über die Unfallverhütung, die Arbeitssicherheit, die Rettungskette Forst, die zu verwendenden Kraft- und Schmierstoffe (Bio), die notwendige Wartung und Pflege der Motorsäge, den Tank- und Startvorgang der Motorsäge, die Arbeitsweise, die Pflege und Instandsetzung der Schneidgarnitur sowie über Neuerungen im Bereich der Holzbearbeitung geschult. Dieser Teil findet online statt.

Am Samstag, 24. August, steht ab 9 Uhr die Praxis vor Ort auf dem Programm: Quickcheck an der Motorsäge, das richtige Starten einer Motorsäge, die Wartung und Pflege der Motorsäge, die verschiedenen Schnitttechniken mit einlaufender und auslaufender Kette, Kombinationsschnitt, Stechschnitt, Präzisionsschnitt sowie das waagrechte und senkrechte Schneiden. Die dafür benötigte persönliche Schutzausrüstung kann im Bedarfsfall gegen Gebühr gestellt werden und umfasst Forsthelm mit Visier und Gehörschutz, Handschule Schnittschutzstiefel und Schnittschutzhose.

Ebenso gestellt werden Kettensäge, Kraftstoff und Betriebsmittel, benötigtes Instandsetzungs- und sonstiges Werkzeug, Übungsholz und Sägeböcke.

Die Teilnehmenden werden sowohl in der Theorie als auch in der Praxis in die vorhandene Sicherheitsausstattung, die richtige Handhabung und die zu beachtenden Unfallverhütungsvorschriften beim Umgang mit einer Motorsäge eingewiesen. Bei der praktischen Einweisung wird darauf geachtet, dass die richtige Körperhaltung, die richtige Positionierung zum Schnittgut und die Handhabung der Kettensäge entsprechend der vorhandenen Vorgaben ausgeführt werden. Die in der Theorie bereits vorbesprochenen Schnitttechniken werden in der Praxis zunächst vom Instructor vorgeführt und anschließend von allen selbst ausgeführt. Zum Abschluss erfolgen die Pflege und Wartung an den zuvor benutzten Motorsägen.

Bei erfolgreicher Teilnahme wird eine Bescheinigung ausgehändigt, die dazu berechtigt, liegendes Holz als „Brennholz-Selbstwerber“ zu bearbeiten. Die Gebühr beträgt 140 Euro, inkl.

Verbrauchsmaterial und Gerätenutzung (Kettensäge, Kraftstoff und Betriebsmittel, benötigtes Instandsetzungs- und sonstiges Werkzeug, Übungsholz, Sägeböcke). Für die persönliche Schutzausrüstung werden zusätzlich je nach individuellem Bedarf bis zu 20 Euro vom Referenten in Rechnung gestellt. Er verfügt über die Zertifizierung und das Gütesiegel des Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik (KWF). Für den Online-Teil am Freitag erhalten die Angemeldeten den Link für die Teilnahme vor Kursbeginn an die angegebene E-Mail-Adresse. Bei bis zu acht Personen ist der Treffpunkt für die Praxis am Samstag um 9 Uhr vor Ort. Bei mehr als acht Teilnehmenden findet die Praxis in zwei Gruppen statt (1. Gruppe 8.15 Uhr, 2. Gruppe 12.30 Uhr). Die Teilnehmenden werden von der Kursleitung rechtzeitig über den Stand informiert und möglichst nach ihren Wünschen eingeteilt.

Die Anmeldung muss aus organisatorischen Gründen bis spätestens eine Woche vor Kursbeginn erfolgen. Anmeldung unter www.vhs-rpk.de (Kursnummer I104115A02), per E-Mail an kvhs- rheinauen@vhs-rpk.de oder telefonisch unter 06236/4182 103. Nach Anmeldeschluss ist keine kostenfreie Stornierung mehr möglich.