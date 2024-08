StimmAlarm – Frauenpower in Schifferstadt Vorverkauf startet für die Schifferstadter Sommerserenade

Schifferstadt. Am Samstag, 24. August 2024 findet um 19 Uhr im idyllischen Anwesen Kaufmann, Marktplatz 6 in Schifferstadt die Sommerserenade statt. In diesem Jahr ist StimmAlarm zu Gast in Schifferstadt.

Wo StimmAlarm auf der Bühne auftaucht, geht die Post ab. Frauenpower all over. Mit ihren einzigartigen Stimmen, mitreißenden Choreographien und aufregenden Bühnenoutfits begeistern sie ihr Publikum stets aufs Neue. Die Zuhörer erwartet immer eine fantastische, kurzweilige und peppige Show.

Eigene deutschsprachige Songs aus der Feder von Nina Schromm und zu Eigen gemachte Cover Songs aus den Bereichen Pop, Rock, Musical und Schlager zählen zu ihrem sehr umfangreichen Repertoire. Aber auch Liebhaber der ruhigen Töne kommen bei StimmAlarm stets voll auf ihre Kosten und werden mit Gänsehautmomenten beschenkt. Musikalische Comedy-Einlagen runden das Können dieser vielfältigen und allesamt talentierten Sängerinnen ab. Eintrittskarten gibt es für 12 Euro an der Infotheke im Rathaus-Foyer zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses. Einlass ist ab 18 Uhr, freie Platzwahl.

Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Alten Rathaus OG statt.

Das Kulturbüro Rhein-Pfalz-Kreis und die Stadtverwaltung Schifferstadt laden zu dieser Veranstaltung ein.