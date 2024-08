Verkehrsversuch „Rechtsabbiegespur im Bereich der Rehhofstraße – Salierstraße“

Zu den meistbefahrenen Verkehrswegen in Schifferstadt gehören die Rehhofstraße und die Salierstraße. Im Einmündungsbereich der Rehhofstraße in die Salierstraße kommt der Verkehr in den Hauptverkehrszeiten häufig ins Stocken und es bildet sich ein Rückstau. Im Rahmen eines Verkehrsversuchs, in der KW 32 (5. – 11.8.24) startet, soll für acht Wochen an der Einmündung der Rehhofstraße in die Salierstraße eine Rechtsabbiegespur getestet werden. Verkehrsteilnehmer, die Richtung Waldsee / B9 möchten, müssen dann auch rechts abbiegen und über den Kreisel zurück in Richtung B9 fahren.

Die Verwaltung erhofft sich dadurch eine Entzerrung des Verkehrs im Kreuzungsbereich.