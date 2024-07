Hofflohmarkt am Samstag in Schifferstadt

Schifferstadt. Am Samstag, 6. Juli findet von 9 bis 14 Uhr der Hofflohmarkt im gesamten Schifferstadter Stadtgebiet statt. Über 200 Höfe haben sich als Verkaufsstellen angemeldet.

Begonnen wurde das Projekt „Schifferstadter Hofflohmarkt“ von einer Privatinitiative. 2024 übernahm das Stadtmarketing erstmals die Organisation und startete eine Werbekampagne, um die Veranstaltung publik zu machen.

„Mit über 200 Teilnehmenden im ersten Jahr haben wir nicht gerechnet. Wir sind überwältigt vom großen Interesse der Bürgerinnen und Bürger“, so die Stadtverwaltung.

Besucherinnen und Besucher des Hofflohmarktes können sich auf der Seite www.schifferstadt.de/hofflohmarkt informieren und eine Liste der offenen Höfe einsehen. Auf einer Karte sind die Verkaufsstellen aufgelistet, Großteils sogar mit Angebotskategorien.

Spontane Teilnahme noch möglich

Die Anmeldefrist für teilnehmende Höfe ist zwar bereits abgelaufen, eine Teilnahme ist jedoch immer noch möglich – allerdings ohne Eintragung in die Karte. Wer am Samstag am Hofflohmarkt teilnehmen möchte, kann seinen Hof öffnen und mit bunten Luftballons am Hoftor auf seine Verkaufsstelle aufmerksam machen.

Sofern die Veranstaltung auch von den Käuferinnen und Käufern gut angenommen wird, plant die Stadtverwaltung die Veranstaltung auch in den nächsten Jahren als festes Event im Kalender zu etablieren.