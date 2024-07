Das Element Wasser ist den Feuerwehren im Rhein-Pfalz-Kreis nicht unbekannt. Am Sonntag hätten sie darauf verzichten können. Dauerregen am Sonntag machte das Feiern beim Kreisfeuerwehrtag rund um die Waldfesthalle schwer. Die Perfektion in geschickter Planung ließ letztendlich doch eine gute Bilanz zu.

