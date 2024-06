Keine Neuigkeiten zur Edeka-Eröffnung in Mutterstadt

Mutterstadt. Die Eröffnung des Edeka Stiegler E-Centers in der ehemaligen REAL-Markthalle in Mutterstadt verschiebt sich weiterhin. Ursprünglich war eine Eröffnung noch vor Weihnachten 2023 geplant. Auf Tagblatt-Nachfrage bei Sven Stiegler konnte dieser leider aktuell noch immer keine konkrete Aussage treffen. Mitte bis Ende Juli wolle der Vermieter eine verbindliche Aussage treffen, wie es weitergeht, antwortete er. Lang war die Liste der noch zu erledigenden Arbeiten im vergangenen Oktober, als wir zuletzt im Tagblatt berichteten. Für Sven Stiegler ist das alles bitter. Und die Bevölkerung in Mutterstadt und auch Schifferstadt wartet sehnsüchtig auf die Eröffnung des E-Centers. Der Markt wird 5500 Quadratmeter groß sein. Es ist der neunte Markt der Brüder Benjamin und Sven Stiegler.