Benefizkonzert für die Vleugels Orgel

Das wundervolle Instrument, die Vleugelsorgel, in der Pfarrkirche St. Jakobus in Schifferstadt, bedarf konstante Pflege und aufwendige Revisionen. Vor 25 Jahren wurde die Orgel von den rennomierten Vleugels- Orgelbauern eingebaut und von dem Künstler Jaques Gassmann gestaltet. Zu sehen ist eine Jakobsmuschel, in blautöne getaucht, in den Farben des Himmels und des Meeres. Zum Erhalt der Orgel fanden und finden mehrere Benefizkonzerte statt.

Am Sonntag, dem 7.7.2024, um 17.00Uhr gestaltet Dekanatskantor Georg Treuheit mit dem Projektkammerchor Hl.- Edith- Stein eine musikalische Vesper zugunsten der Orgelsanierung. Eingängige Chormusik von Grieg, Bruckner und J.Rutter zusammen mit interessanten Orgelstücken werden zu hören sein. Edvard Griegs „Ave Maris Stella“, John Rutters „Schau auf die Welt“ und „The Lord Bless You“ und weitere Stücke werden mit Orgelimprovisationen zum Thema „Frieden“ abgerundet.