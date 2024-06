Arbeiten zur Sanierung der Gasnetzanschlüsse und des Ortsnetzes in der Portheide

Schifferstadt. Um die Versorgungssicherheit unseres Gasnetzes zu gewährleisten, wird in Schifferstadt eine Sanierung des Ortsnetzes und der Gasnetzanschlüsse durchgeführt. Im Zuge dieser Maßnahme werden wir uns persönlich mit den betroffenen Kundinnen und Kunden in Verbindung setzen und teilen in dieser Mitteilung gerne vorab schon einige der allgemeinen Informationen mit Ihnen.

Die Sanierungsarbeiten finden in der Portheide statt, beginnend bei Hausnummer 35 in Richtung Hausnummer 47. Begonnen wird in der Kalenderwoche 27 und die Arbeiten erfolgen in mehreren Bauabschnitten. Die gesamte Baumaßnahme wird voraussichtlich etwa 8 Wochen in Anspruch nehmen. Für die Durchführung der Tiefbauarbeiten ist die Regab GmbH zuständig.

Die Zufahrt zu den Grundstückseinfahrten wird während der Bauzeit gewährleistet. Die Baumaßnahme erfolgt unter halbseitiger Sperrung und es wird eine Einbahnstraßenregelung eingerichtet.

Fragen zu den Sanierungsarbeiten können gerne per Mail an rohrbau-pfalz@thuega-netze.de gesendet werden. Ihr Ansprechpartner von den Thüga Energienetzen ist Mike Nowak.