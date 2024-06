Musikalische Lesung: 75 Jahre Grundgesetz

75 Jahre Freiheit, Frieden und Demokratie in Deutschland – insbesondere in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich. Grund genug für das Stadtmarketing unserem Fundament einen ganzen Abend zu widmen: Am Mittwoch, 26. Juni um 19 Uhr gastiert das Ensemble OPUS 45 zusammen mit Schauspieler Roman Knižka mit dem Programm „75 Jahre Grundgesetz“ in der Aula des Schulzentrums. Unter dem Titel „Die Würde des Menschen ist unantastbar…“ präsentieren sie eine mahnende Liebeserklärung an das deutsche Grundgesetz.

Freuen können sich die Besucherinnen und Besucher auf eine musikalische Lesung mit philosophischen und humoristischen Texten. Dazu wird das Bläserquintett mal korrespondierend, mal kontrapunktisch zur Lesung Stücke von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Paul Taffanel, August Klughardt, Richard Wagner, Maurice Ravel und Henri Tomasi vortragen.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz statt. Der Eintritt ist frei.

Einzigartig in der deutschsprachigen Konzertlandschaft

OPUS 45, ein Bläserquintett aus Musikerinnen und Musikern der Hamburgischen Staatsoper, des Beethoven Orchesters Bonn, der NDR Radiophilharmonie Hannover und des BBC Symphony Orchestra Glasgow, wurde während eines Berliner Orchesterprojekts gegründet. Namensgebend ist Johannes Brahms’ „Ein deutsches Requiem“ (Opus 45), das auf dem Programm stand. Das Ensemble erschließt, gemeinsam mit dem Schauspieler Roman Knižka, neue und disziplinübergreifende Wege. Ihre literarischen Kammermusikabende sind einzigartig in der deutschsprachigen Konzertlandschaft. Sie zeigen die Vielfalt jüdischen Lebens in Deutschland auf, berichten von Entrechtung, Vertreibung und Vernichtung während des NS-Regimes und gewähren Einblicke in das heutige jüdische Leben, fast 80 Jahre nach dem Holocaust.