Vernissage und 9lesen im Club Ebene Eins

„Das Gestern und das Heute“, so nennt Evelyn Tedesco, die gebürtig ausTeterow kommt und seit 2016 in Schifferstadt lebt, ihre Ausstellung. Das Repertoire umfasst Bilder und Skulpturen aus verschiedenen Materialien. Die Werke verkörpern eine kleine Zeitreise und stellen einige Subkulturen wie Pin Up Girls oder den Steampunk dar, aber auch andere Bilder wie „Hommage an die Newton’s“ oder „Waiting“ werden in dieser Ausstellung präsentiert.

Die Ausstellung wird am 23.06.24, 11 Uhr im Club Ebene Eins, Burgstraße 23 inSchifferstadt eröffnet. Lisbeth Gresch und Alexander Krämer am Klavier begleiten die Vernissage. Die Öffnungszeiten der Ausstellung sind bis zum 07.07. sonntags zwischen 11 und 13 Uhr sowie nach Absprache unter 06235/920399 oder per Mail an CEEins@web.de.

9 Autor*innen –

9 Geschichten

So begann 9lesen im Jahr 2018 in einem Pub in Leipzig. Schnell wurde klar, dass diese Lesung kein einmaliges Event bleiben würde. Mittlerweile gibt es vom gemeinnützigen 9lesen e.V. organisierte Veranstaltungen zu den Buchmessen in Leipzig, Frankfurt und anderen Städten. Das Besondere der 9lesen-Events ist, dass auch unveröffentlichte Autor*innen und Manuskripte eine Bühne geboten wird.

Am 22.06. liest 9lesen um 19 Uhr mit Ivy Lang, Kerstin G. Rush, Silke Katharina Weiler, Kiru Winter, Sara G. Haus, Raywen White, Yola Stahl, Nicolette Leek und Mirjam Wicki im Club Ebene Eins, Burgstraße 23 in Schifferstadt. Karten können unter

06235/920399 oder per Mail an CEEins@web.de reserviert werden.