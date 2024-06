Das Baugebiet „Böhler Weg“ soll erschlossen, die Aussegnungshalle im Stadtpark an der Mannheimer Straße saniert werden. Beides beschloss der Stadtrat in alter Konstellation noch in seiner letzten Sitzung vor der Wahl am zurückliegenden Sonntag.

