Erstmals “Tag der Männerchöre” in Schifferstadt

Die Gesangsszene in Schifferstadt wird am Sonntag, 26. Mai, um ein musikalisches Ereignis reicher. Denn erstmals wird es in der Waldfesthalle einen „Tag der Männerchöre“ geben. Zu verdanken ist dies dem Schifferstadter Männerchor, von dem die Initialzündung ausging und der an diesem Tag der Gastgeber sein wird. Dabei soll es einen großen Querschnitt des modernen und traditionellen Liedgutes geben. Auch deren Sprecher, Hermann Magin, ist von dieser Idee begeistert, soll es doch zu schönen Begegnungen führen und die Gemeinschaft zwischen den Chören weiterhin stärken.

Den musikalischen Reigen eröffnet um 11 Uhr im Rahmen eines Frühschoppenkonzertes der MGV Eintracht Schifferstadt, danach wird die Liedertafel 1903 Dudenhofen ihre musikalische Aufwartung machen. Ab 13 Uhr folgen die Auftritte der MGVs „Concordia 1861“ Waldsee, der Sängervereinigung Haßloch und des Liederkranzes Zeiskam. Den musikalischen Abschluss wird der Gastgeber, der Schifferstadter Männerchor, übernehmen. Doch auch die kulinarische Seite ist an diesem Sonntag nicht zu verachten. Angeboten wird Wurstsalat mit Brötchen, Grillwurst, Saumagen-Burger, Servelat und als spezielles Mittagsgericht zusätzlich Rindfleisch mit Meerrettich.

Die Waldfesthalle ist an diesem Tag bereits ab 10 Uhr geöffnet. Die Verantwortlichen würden sich sehr freuen, zu der Veranstaltung zahlreiche Besucherinnen und Besucher begrüßen zu können.

Sinn und Zwecke einer solchen Veranstaltung ist es außerdem zu zeigen, dass auch heutzutage der Chorgesang interessant ist, Freude bereitet und eine schöne Freizeitbeschäftigung sein kann. Für einen reibungslosen Ablauf werden wieder viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sorgen.