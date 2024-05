Nils Lorenz hat doppelt gesiegt beim 16. Triathlon Goldener Hut, der am Muttertag rund ums Schulzentrum ausgetragen wurde. Er setzte sich nicht nur an die Spitze eines starken Feldes, sondern tat das auch noch in der bisher besten Zeit der Veranstaltungsgeschichte.

Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom Samstag, 18. Mai 2024.