Der Musikverein 1974 Schifferstadt veranstaltet wie gewohnt und traditionell wieder sein bekanntes Musikfest an Christi Himmelfahrt, dem 9. Mai, in der Waldfesthalle in Schifferstadt. Ein vielseitiges Programm der unterschiedlichsten Musikrichtungen, sowie eine abwechslungsreiche Auswahl und Speisen und Getränken wird geboten.

Los geht es ab 11 Uhr mit dem Bläserprojekt des Musikvereins, des Projekt E und des Jugendorchesters des Musikvereins. Danach übernimmt ab 13 Uhr der erste Gastverein, die Stadtkapelle Kenzingen. Ab 15 Uhr steht der zweite Gast des Tages, die Zentralkapelle Berlin, auf dem Programm. Zum Abschluss wird das Blasorchester des Musikvereins 1974 ab 17 Uhr für musikalische Unterhaltung sorgen werden.

Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Es besteht die Auswahl zwischen typischen Pfälzer Spezialitäten, Schnitzel, verschiedene Würstchen, einem Salatteller speziell für Vegetarier und einem Kuchenbuffet.

Musikinteressierte, Freunde und Familie als auch alle anderen sind recht herzlich zum diesjährigen Musikfest des Musikvereins 1974 Schifferstadt eingeladen, um den verschiedenen Orchestern und Gastvereinen zuzuhören, als auch den Feiertag und Vatertag zu genießen.