THE SDGs: Die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen

Auf 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung haben sich die Vereinten Nationen verständigt, von „Keine Armut“ bis „Geschlechtergleichheit“, von „Hochwertige Bildung“ bis „Maßnahmen zum Klimaschutz“. Das Hope Theatre hat sich in seiner Arbeit mit verschiedenen Themen der globalen Welt beschäftigt, Wasser, Klimawandel, Flucht, Fairer Handel, Kinderrechte und Gleichstellung waren die Inhalte der Revuen.

Die weltweit agierende NGO Global Social Network aus Thüringen, hat eine CD zu den Nachhaltigkeitszielen produziert. 17 Songs entstanden in enger Zusammenarbeit von Kinder- und Jugendgruppen. Das Hope Theatre Nairobi hat die Nummer 1 – Armut – geschrieben und produziert. Grund genug, im Jubiläumsjahr eine Collage mit 17 Szenen zu den SDGs zu entwickeln. Diese bildungspolitische Revue ist damit auch eine Zusammenfassung der bisher geleisteten Arbeit der Theatergruppe. Ein paar Szenen wurden aus älteren Produktionen aufpoliert, der Großteil ist aber neu erarbeitet.

Arbeit statt Mitleid

Das Hope Theatre Nairobi ist eine sozial-politische Theatergruppe aus Nairobi (Kenia), die 2009 vom deutsch-österreichischen Regisseur Stephan Bruckmeier mit jungen Erwachsenen aus den Armenvierteln der Metropole gegründet wurde. Seit 2016 ist die Gruppe eine eigenständige kenianische NGO.

Es ist den Mitwirkenden ein Anliegen, Afrika nicht nur als Problembezirk zu zeigen, der den Europäern angeblich den Wohlstand streitig macht, sondern als Kontinent der Menschen, die trotz der wirtschaftlichen Ausbeutung an ihrer beruflichen Zukunft arbeiten, trotz ihrer Herkunft aus den Slums positiv und leidenschaftlich von ihrer Heimat erzählen und die globalen Themen kritisch und aufgeschlossen aus afrikanischer Sicht beleuchten. In unserer globalen Kommunikationsgesellschaft bleibt, vor allem der Dialog mit anderen Menschen auf der Strecke. Doch genau da setzt das Hope Theatre Nairobi seit mittlerweile 15 Jahren an: beim kulturellen Austausch, beim gemeinsamen Erlebnis, bei der Vermittlung der eigenen Konzepte und Visionen und beim direkten Gespräch auf Augenhöhe.

Zusammen laden die Fairtrade Stadt Arbeitsgruppe, der Weltladen und FAIReint Schifferstadt e.V. schon ab 15 Uhr zu einem Treffen bei Kaffee und Gebäck ein. Nach dem Auftritt gibt es Gelegenheit mit den Künstlerinnen und Künstlern ins Gespräch zu kommen. Der Eintritt ist frei, Spenden können erfolgen.

Die Veranstaltung wird von der Sparkasse Vorderpfalz finanziell unterstützt.