Spargel-Liebhaber dürfen sich freuen! 2024 begann in der Pfalz die Spargel-Ernte so früh wie lange nicht mehr: Bereits Anfang März konnten Pfalzmarkt-Erzeuger den ersten „Pfälzer Spargel“ – noch in sehr kleinen Mengen für den Hofverkauf – stechen.

Weiterlesen? Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom Mittwoch, 3. April 2024.