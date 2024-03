Weltladen Schifferstadt unterstützt das Frauenhaus Ludwigshafen

Am Weltfrauentag konnte das Weltladenteam mit 650 Euro aus dem Verkauf selbstgestrickter Socken und 50 Euro aus einer Einzelspende das Frauenhaus Ludwigshafen unterstützen. Den fleißigen und unermüdlich engagierten Strickerinnen danken wir sehr herzlich. Das Ludwigshafener Frauenhaus dient bis zu 13 Frauen und ihren Kindern als Zuflucht vor häuslicher Gewalt. Die erste Vorsitzende des Trägervereins Eva-Maria Uebel und die dort tätige Sozialarbeiterin schilderten wie wichtig ein geschützter Raum für die Frauen und ihre Kinder ist, die seelische und körperliche Gewalt erleiden mussten. Wenn sich der Lebensweg der Familien durch den Aufenthalt im Frauenhaus in eine positive Richtung entwickelt, fühlen sich die Mitarbeiterinnen in ihrer sinnvollen Arbeit bestätigt und belohnt. Das Weltladenteam dankt den Frauen des Frauenhauses für ihre Arbeit und wünscht, dass irgendwann alle Menschen in Respekt voreinander leben und gleichberechtigt ohne Gewalt miteinander leben.