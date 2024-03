Wahlbezirke neu eingeteilt

Die Kommunalwahl am 9. Juni kündigt sich seit geraumer Zeit immer deutlicher an. Während die Parteien und Wählergemeinschaften dabei sind, ihre Kandidatenlisten aufzustellen, arbeitet die Verwaltung in anderen Bereichen auf Hochtouren. Veränderungen bringt die Wahl 2024 organisatorisch in jedem Fall mit sich.

Weiterlesen? Den ausführlichen Artikel lest Ihr in der Ausgabe vom Montag, 4. März 2024.