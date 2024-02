Gärtnern in Zeiten des Klimawandels

Jeder spricht von Artenvielfalt und Insektensterben, viele wollen etwas dagegen tun. Aber wie? Der Umweltbeauftragte, Frank Schmitt lädt gemeinsam mit der Ersten Beigeordneten, Ulla Behrendt-Roden am Dienstag, 12. März 2024 um 19 Uhr zum Vortrag „Gärten im Wandel“ mit der Referentin Christiane Hilsendegen ein. Die Veranstaltung findet im Pfarrheim Herz-Jesu, Salierstraße 104 statt. Im Vortrag erhalten die Zuhörerinnen und Zuhörer Anregungen und leicht umsetzbare Tipps, um vor allem der Pflanzen- und Tierwelt, aber auch dem Gartenbesitzer eine Naturoase im eigenen Garten zu schaffen. Zahlreiche Fotos von Wildpflanzen und Tieren aus dem Garten der Hobby-Fotografin Christiane Hilsendegen zeigen, was ein Privatgarten so alles an Natur bieten kann.

An eindrucksvollen Beispielen erklärt sie, warum das Aufhängen von Nistmöglichkeiten oder das Pflanzen von Sommerflieder nicht ausreichen können. Wie man den eigenen Garten mit einheimischen Wildpflanzen und besonderen Strukturen aufwertet, vermittelt ihr Baukastenprinzip. Jeder kann so die zu seinem Garten passenden Bausteine umsetzen. Wichtige Regeln und Tipps zur Zeitersparnis bei der Gartenpflege ergänzen den Vortrag, machen Mut und viel Lust auf einen Naturgarten. Der Vortrag ist kostenlos und es ist keine Anmeldung notwendig.