Schifferstadt. „An zwei Abenden wollen sich die Veranstalter, die vier christlichen Gemeinden in Schifferstadt, dem Menschen ‚Judas‘ nähern und so auf die Aufführung des JUDAS (am 23.3.2024) vorbereiten.

Judas – ein musikalisch-

literarischer Abend

Am Mo., 26.2.2024, 19 Uhr in der St. Kirche St. Jakobus (Kirchenstr. 14) werden von Dekanatskantor Georg Treuheit an der Vleugels-Orgel und Pfr. Michael Erlenwein ausgewählte Kompositionen, Improvisationen und literarische Texte zu hören sein. Der Schifferstadter Künstler Martin Eckrich beschäftigt sich unterdessen mit der Figur des Judas auf künstlerisch gestalterische Weise und bereichert so diesen Abend.

Judas: Freund – Verräter – Sündenbock

Die Evangelien zeichnen ein unterschiedliches Bild von Judas. In der Apostelgeschichte wird erzählt, dass er an den Folgen eines Sturzes starb, nicht vom Selbstmord ist da die Rede. Bei den Passionsspielen in Oberammergau vor zwei Jahren konnten wir Judas (übrigens gespielt von einem Muslimen) in einem ganz anderen Licht sehen. Wer war wohl Judas? Wieviel Judas steckt in uns? Annäherungen an ihn in einem Bibelgespräch am Dienstag, 12. März 2024, 19 Uhr im Pfarrheim St. Jakobus, unter der Leitung von Pfr. Albrecht Effler.

JUDAS, eine Produktion des Chawwerusch-Theaters Herxheim, wird am Samstag, 23.3.2024, 19 Uhr in der Kirche St. Jakobus (Kirchenstr. 14) aufgeführt. Karten (zu 15 bzw. 10 EUR) gibt es im Vorverkauf bei den Veranstaltern und an der Abendkasse.