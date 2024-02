FCK: Feuerwehrmann Funkel übernimmt

Es ist wieder ein Neuanfang beim 1. FC Kaiserslautern. Der bereits dritte in der laufenden Saison. Der kriselnde Fußball-Zweitligist hat am Mittwoch mit Friedhelm Funkel erneut einen neuen Cheftrainer vorgestellt. 73 Tage nachdem an gleicher Stelle bereits Dimitrios Grammozis präsentiert wurde. Es ist somit das Ende eines kurzen, denkwürdigen Missverständnisses. Funkel indes hat nur noch eine klare Aufgabe: Er soll der so genannte Feuerwehrmann sein und den FCK, der seit Samstag erstmals in der laufenden Saison auf den Relegationsplatz abgerutscht ist, vor dem Abstieg retten.

