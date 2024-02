Frühjahrsputz in Wald und Flur

Schifferstadt. Am Samstag, 2. März findet wieder die Aktion „Sauberes Schifferstadt“ statt. Die Erste Beigeordnete Ulla Behrendt-Roden und die Stadtverwaltung Schifferstadt laden alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Schulen und Kindergärten ein, mitzuhelfen, den Müll in Feld und Flur im Stadtgebiet Schifferstadt zu sammeln.

Müllsäcke dafür können kostenfrei ab Montag, 26. Februar, an der Infotheke des Rathauses zu den üblichen Öffnungszeiten oder am Samstag, 2. März, ab 9 Uhr am FSV 1913/23 e.V. Gelände an der Dudenhofener Straße abgeholt werden. Zum besseren Arbeiten werden Arbeitshandschuhe empfohlen, die selbst mitgebracht werden sollten. Gesammelt werden kann im ganzen Stadtgebiet, der Stadtservice sammelt die bereitgelegten Säcke (bitte gut sichtbar am Straßenrand bereitlegen!) anschließend ein.

„Ich freue mich auch in diesem Jahr wieder auf die vielen fleißigen Sammlerinnen und Sammler, die mit anpacken, um unsere Stadt frühlingsfit zu machen. Wer auch außerhalb des Aktionstages Lust hat, öfter mal störendem Müll im Stadtgebiet den Kampf anzusagen, kann sich jederzeit an mich oder den Umweltbeauftragten Herrn Frank Schmitt wenden. Wir stellen dann gerne Sammelsäcke und Greifzangen zur Verfügung. Es gibt auch bereits eine kleine Gruppe, die regelmäßig Müll sammelt. Der Kontakt kann ebenfalls gerne hergestellt werden“, erklärt Behrendt-Roden voller Vorfreude auf den Aktionstag. Zur besseren Koordination der Sammelstellen kann vorab mit Christiane van Bemmelen (06235 44-229 oder christiane.vanbemmelen@schifferstadt.de) das Sammelgebiet abgesprochen werden. So kann vermieden werden, dass mehrere Gruppen an derselben Stelle sammeln. Zum Ausklang der Sammelaktion sind alle Helferinnen und Helfer am Samstag, 2. März ab 12 Uhr recht herzlich auf einen kleinen Mittagsimbiss auf dem FSV-Gelände eingeladen.