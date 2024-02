Sperrung der Innenstadt wegen Schifferstadter Straßenfastnacht

Schifferstadt. Die Stadtverwaltung Schifferstadt weist darauf hin, dass wegen der Straßenfastnacht am Sonntag, 11. Februar 2024, von 7:00 Uhr bis ca. 22:00 Uhr einige Straßen im Innenstadtbereich gesperrt sind. Betroffen sind die Kleine Kapellenstraße, Raiffeisenstraße, Bahnhofstraße im Teilstück zwischen Hauptstraße und Frederickstraße und das Teilstück der Ludwigstraße zwischen Schillerplatz und Bäckergasse.

Bereits ab Freitag, 09.02.2024 wird die Ludwigstraße für die Aufstellung der Toilettenwagen bis zu deren Abholung am Montag, 12.02.2024 im Teilstück zwischen Bahnhofstraße und Ludwigstraße 4 voll gesperrt.

Für die Dauer der Sperrungen wird die Einbahnstraßenregelung in der Ludwigstraße und in der Speyerer Straße zwischen Kreuzgasse und Zwerchgasse aufgehoben. Die Einfahrt in die Große Kapellenstraße aus Richtung Süden ist nicht möglich. Der Parkplatz Adlerhof und der Parkplatz an der Ampel in der Bahnhofstraße sind gesperrt und steht erst ab ca. 21 Uhr wieder zur Verfügung. Die Stadtverwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere die Anwohner, um Beachtung und Verständnis für die getroffenen Maßnahmen.