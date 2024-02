Die heitere Orgel 2024 1. Benefizkonzert zur Renovierung der Vleugelsorgel

Schifferstadt. Unter dem Titel „ Die heitere Orgel“ findet am Sonntag den 4. Februar 2024 um 17.00 Uhr eine Orgelvesper in der Kirche St. Jakobus statt. Georg Treuheit präsentiert dabei Musik, die in Schifferstadt nur selten oder noch nicht gespielt wurde. Augenzwinkernde Kompositionen aus der Klassik sind ebenso dabei wie Musik aus Italien (Fr. Petrali) Frankreich (Salome). Weiterhin gib es Improvisationen und Zitate zu bekannten musikalischen Themen. Die Zuhörer lernen die heitere Seite der Orgel kennen und sind herzlich dazu eingeladen, Schmunzeln ist ausdrücklich erlaubt. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird eine Kollekte zur Renovierung der Vleugelsorgel gesammelt.