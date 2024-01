Schifferstadter erneut Deutscher Meister im Schach

Schifferstadt. Bei der 22. Deutschen Meisterschaft im Betriebsschach errang die Vierer- Mannschaft der Frankfurter Unternehmensberatung d- fine zum dritten Mal in Folge den Meistertitel.

d- fine- Teamchef des in Dresden mit 26 Mannschaften ausgetragenen Turniers war das Mitglied des Schachclubs Schifferstadt, der 37- jährige Internationale Meister Maximilian Meinhardt. Der derzeit für den Schachclub Viernheim in der 2.Schach- Bundesliga spielende Meinhardt erkämpfte sich am 1. Brett verlustpunktfrei 5 Punkte aus 7 Partien und gab lediglich vier Remis ab.

Mit fünf Siegen und zwei Unentschieden aus sieben Begegnungen holte sich sein Team souverän die Meisterschaft vor hochkarätig besetzten Mannschaften aus Berlin, Leipzig und Hamburg.