Am 27./28. Januar war es endlich soweit, voller Vorfreude ging es für unsere E-Jugend in zwei Teams zu den DJK-Bundeshallenmeisterschaften ans Böllenfalltor nach Darmstadt. Nach großartigen Erfolgen der C- und D- Jugend hing die Messlatte für die Jungs hoch.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Donnerstag, 1. Februar 2024.