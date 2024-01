Betrugsmasche führt zum gewünschten Erfolg

Schifferstadt (ots). Opfer einer perfiden Betrugsmasche wurde eine 71-jährige Schifferstadterin am vergangenen Montag. Die Dame wurde von einem angeblichen Bankmitarbeiter telefonisch kontaktiert mit dem Hinweis, dass mehrere hohe Überweisungen von ihrem Konto anstehen würden. Sie wurde im Anschluss in ein Gespräch verwickelt, in deren Verlauf die Dame die Zugangsdaten zu ihrem Online-Banking angeben sollte. Während des Versuches, ihren „richtigen“ Bankberater zu erreichen, wurden von ihrem Konto 15.000 Euro abgebucht.