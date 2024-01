Sendenübergabe aus dem Verkauf der Schifferstadter Laibspeise

Schifferstadt. Seit vielen Jahren wird freitags im Weltladen die Laibspeise, ein Dinkelbrot mit faigehandeltem Amaranth vom örtlichen Bäcker Schreiner verkauft. Je verkauftes Brot werden 25 Cent für einen regionalen sozialen Zweck angespart. Das Weltladenteam freut sich, dass aktuell davon eine Spende in Höhe von 250 Euro an die Multiple Sklerose – Selbsthilfegruppe für Angehörige in Schifferstadt am 1. Februar im Weltladen um 17:30 Uhr übergeben werden kann.

Multiple Sklerose – eine Diagnose, die nicht nur für den Patienten selbst, sondern auch für die Familie wesentliche Einschnitte bedeutet. Für Angehörige soll es daher eine Anlaufstelle geben. Eine Selbsthilfegruppe, die sich in Schifferstadt trifft. Die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG) Rheinland-Pfalz hat hier für den Raum Vorderpfalz eine neue Gruppe für Angehörige von an der Autoimmunerkrankung Mulitple Sklerose (MS) erkrankten Personen aufgebaut. Geleitet wird sie von Sonja Betsch, hauptamtliche Mitarbeiterin der DMSG und MS-Coach für den Bereich Vorder- und Südpfalz.

Alle Interessierten sind herzlich zur Spendenübergabe eingeladen.