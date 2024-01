Schifferstadt entscheidet sich für Lichtgeschwindigkeit: Deutsche Giga-Netz plant Glasfasernetz Informationsveranstaltung am 30. Januar 2024

Die Infrastruktur der Zukunft steht in Schifferstadt auf der Agenda: Die Verwaltung der Stadt hat eine Kooperation mit der Deutschen GigaNetz GmbH für den Aufbau eines Glasfasernetzes geschlossen. Mit der Vereinbarung werden für die digitale Leistungsfähigkeit vor Ort neue Maßstäbe gesetzt. Gleichzeitig sind damit die Frage und Aufforderung an die Einwohnerinnen und Einwohner sowie die ansässigen Unternehmen verbunden, sich ebenfalls aktiv für diese Investition in die Zukunft zu entscheiden.

