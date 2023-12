Ausflug zur Sonder-Krippenausstellung in Renningen

Schifferstadt (ise). Das neue Halbjahresprogramm des Arbeitskreises Senioren der Gemeinde St. Laurentius beginnt am Montag, 8. Januar 2024, mit einem Ausflug zur Sonder-Krippenausstellung im Museum in Renningen.

Zu sehen sind Krippen aus den vier Kontinenten Amerika, Afrika, Asien und Europa. Sie sind aus den verschiedensten Materialien und in unterschiedlichen Größen zu bewundern.

Aus Amerika sind 13 Krippen ausgestellt, aus Argentinien, Chile, Dominikanische Republik, Guatemala, Kolumbien, Bolivien, El Salvador, Ecuador, Mexiko, Brasilien, Costa Rica, Peru und Venezuela; aus Afrika 17 Krippen: Nigeria, Senegal, Ägypten, Madagaskar, Äthiopien, Ghana, Kongo, Ruanda, Südafrika, Malawi, Tansania, Togo, Mali, Uganda, Benin, Südsudan und Mosambik, aus Asien 10 Krippen: Indien, Laos, China, Indonesien, Thailand, Israel, Kambodscha, Osttimor, Palästina und Nepal sowie aus Europa 10 Krippen: Deutschland, Polen, Österreich, Italien, Estland, Tschechien, Slowakei, Portugal, Frankreich und der Ukraine.

Eine solch internationale Ausstellung von Krippen gab es bisher noch nie. Sie zeigt zugleich auch die Verbindungen mit den Ländern, zu denen Renningen Kontakt hat.

Der ehemalige dortige und jetzt im Ruhestand befindliche Pfarrer Franz Pitzal wird durch die Krippenausstellung führen und sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf interessante Weise näher bringen.

Abfahrt an diesem Tag ist um 10.30 Uhr am Pfarrheim St. Laurentius in der Salierstraße. Nach einem Imbiss in Renningen wird Pfarrer i.R. Franz Pitzal die Reisegruppe abholen.

Der Ausflug endet traditionell mit einem gemütlichen Restaurantbesuch, dieses Mal in Speyer.

Anmeldungen sind ab sofort bis 27. Dezember und vom 2. Januar bis 7. Januar möglich bei Mathilde Sattel, Telefon 06235/77 30. Außerdem werden am Sonntag, 31. Dezember, nach dem 9-Uhr-Gottesdienst in St. Laurentius Anmeldungen entgegen genommen.

Außerdem liegt das Halbjahresprogramm in den Kirchen aus.