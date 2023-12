Christmas-Special und Jahresabschluss mit New Collision

Schifferstadt. Alle Jahre wieder… Wer Lust hat, zusammen mit der Band New Collision das Jahr 2023 ausklingen zu lassen, ist herzlich eingeladen. Es ist nun fast schon zur Tradition geworden, dass im Dezember entweder kurz vor oder nach den Weihnachtsfeiertagen die Band in die Schifferstadter Gaststätte „Fuchsbau“, Speyerer Str. 46, ihren letzten Auftritt des Jahres hat. Diesmal wird am Samstag, 30. Dezember, gefeiert. Los geht’s um 20:30 Uhr. Einlass ist ab 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.