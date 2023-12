Schifferstadt. Im Juni diesen Jahres hat das Team31 e.V. bereits einen Vortrags Abend mit dem Thema „Warum verlassen Menschen ihr Heimatland Eritrea“ veranstaltet. Da der Abend großen Anklang bei Bürgerinnen und Bürgern aus Schifferstadt fand und wir sehr positives Feedback erhalten haben, wird diese Woche nun ein weiterer Vortrag stattfinden. Die Veranstaltung „Warum verlassen Menschen ihr Heimatland Somalia“ richtet sich ebenso wie die letzte nicht nur an Ehrenamtliche, sondern vor allem an interessierte Bürgerinnen und Bürger in unserer Gemeinde und darüber hinaus. Es ist die feste Überzeugung, dass eine offene und gründliche Diskussion über die Gründe und Ursachen, die Menschen dazu bewegen, ihr Heimatland Somalia zu verlassen, von entscheidender Bedeutung ist. Nur durch ein verbessertes Verständnis können wir als Gesellschaft dazu beitragen, diesen Menschen angemessene Unterstützung und Integration zukommen zu lassen.

Referent: Dr. Pfeil, Leiter der WBZ/Fridtjof-Nansen-Akademie, Thema: Ein Informationsabend über Fluchtursachen und Hintergründe am Beispiel Eritrea, Dienstag, 12.12.23 um 19:00 Uhr, Ort: Adlerstube Schifferstadt, Kirchenstr. 17. Veranstalter: TEAM31 e.V. in Kooperation mit WBZ – Fridtjof-Nansen-Akademie Schifferstadt für politische Bildung.