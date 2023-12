Nachhaltiges Smartphone und Tablet-Recycling im Rathaus ab sofort möglich: Die Freddybox

Schifferstadt. In einer Welt, die von ständig wechselnder Technologie geprägt ist, bietet die Stadtverwaltung Schifferstadt ab sofort eine umweltfreundliche Lösung für die Entsorgung ausrangierter Handys, Tablets und Festplatten an. Über 200 Millionen dieser Geräte verstauben in deutschen Haushalten und bergen wertvolle Rohstoffe wie Gold, Silber und seltene Erden, die sonst umweltschädlich abgebaut werden müssten.

Um diesem Problem entgegenzuwirken, wurde im Rathausfoyer eine innovative Sammelbox bereitgestellt. Die „Freddy-Box“ von der JuRec-IT Remarketing GmbH aus Landau ermöglicht den Bürgerinnen und Bürgern, ihre alten IT-Geräte während der Öffnungszeiten der Verwaltung bequem abzugeben. Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden werden die Geräte nach der Abgabe nicht zerlegt, sondern zur Wiederverwendung aufbereitet. Dabei werden gespeicherte Daten gelöscht, Defekte behoben und die Geräte für ein zweites Leben fit gemacht. Die wiederaufbereiteten Geräte werden lokal an Händler, Privatpersonen und über einen Onlineshop verkauft. Noch funktionsfähige Geräte, die aber keinen Marktwert mehr haben, werden nach Bedarf gespendet. Die JuRec-IT arbeitet hierfür eng mit der Lebenshilfe zusammen. Sollte ein Gerät gar nicht mehr zu reparieren sein, werden die noch funktionsfähigen Teile einzeln weitervermarktet. Ist eine Wiederverwendung nicht möglich, werden die Geräte zur Rohstoffrückgewinnung an einen angegliederten Entsorgungsfachbetrieb weitergegeben.

Füttern auch Sie Freddy mit ihren alten Geräten – so funktionierts:

Einfach das alte Gerät zum Rathaus bringen, Verschlussbeutel nehmen, Gerät einpacken und das verpackte Gerät anschließend an „Freddy“ übergeben – fertig! Auf jedem Verschlussbeutel befindet sich ein Code, mit dem ein Datenlöschzertifikat für das alte Gerät ausgestellt werden kann.

Weitere Informationen über den Prozess und die Zusammenarbeit finden Sie auf der Webseite www.freddy-datenfresser.de.

Neben der Abgabe der alten Geräte im Rathaus können auch weiterhin im Weltladen, Kleine Kapellenstraße 4, alte Handys und Co. abgegeben werden.