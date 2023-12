Amnesty International ist am Samstag, 9. Dezember von 10 bis 13 Uhr wieder Gast im Weltladen

Schifferstadt. Der 10. Dezember 2023 markiert den 75. Jahrestag, an dem die Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedeten. Die Ortsgruppe Schifferstadt von Amnesty International wird zu diesem Anlass am 9. Dezember wieder im Weltladen sein und zur Erinnerung an diesen Tag kostenlos Lichtbänder verteilen. Es liegen auch wieder Briefe zum Unterschreiben aus, so dass die Möglichkeit besteht, sich über gegenwärtige Menschenrechtsverletzungen zu informieren und aktiv betroffene Menschen zu unterstützen. Machen Sie mit beim Amnesty Briefmarathon 2023 – Briefe gegen das Vergessen. Der Amnesty Briefmarathon ist die grösste Menschenrechtsaktion der Welt. Ein Drittel der Briefe führt zur Freilassung oder zu erheblichen Verbesserungen der Haftbedingungen!

Das Weltladenteam freut sich auf Ihren Besuch im Weltladen.