Fabian Kepes ist Schulsieger im Gymnasium am Paul-von-Denis-Schulzentrum / Lea-Sophie Schwind gewinnt den Schulentscheid an der Realschule plus im Paul-von-Denis-Schulzentrum

Schifferstadt. Wo kommen schon ein Nachwuchsteufel, der das Teufelsein noch ein wenig auf einem Internat lernen muss, Räuber, Zwerge und zwei tapfere Brüder zusammen und treffen auf einen Duftplan und den Keller des Grauens? Von der Pickelausdrückaktion im Bad ganz zu schweigen. Die Antwort lautet: In der Schulbibliothek des Gymnasiums, und zwar am Freitag, den 1. Dezember 2023 beim diesjährigen Schulentscheid des Vorlesewettbewerbes der sechsten Klassen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels.

Die Sechstklässlerinnen und Sechstklässler, die in einer ersten Vorleserunde ein von ihnen selbstgewähltes Buch kurz vorstellten und dann daraus vorlasen, hatten sich zuvor in ihren Klassen als Vorlesesieger ausgezeichnet. Die Klassensieger waren Fabian Kepes (6a), Victoria Börstler (6b), Elisa Ringhof (6c), Sophie Kempf (6d), Tara Misra (6e), Philipp Kapp (6f) sowie Elif Esen (6g). Mit ihren Büchern fand Magie Platz neben Geschwisterliebe (die ja eine ganz eigene, vollkommen irdische Magie hat), Räubertum neben Gastfreundschaft, Unheimliches neben Heimeligem, Duftverströmendes neben gänzlich Geruchlosem, und von den Pickeln sollte ja keine Rede mehr sein.

Interessiert lauschten den vortragenden Kindern Mitschüler wie auch die Jury. Diese bestand aus den in der sechsten Jahrgangsstufe in diesem Schuljahr unterrichtenden Deutschlehrerinnen Frau Hohlbein, Frau Mattner und Frau Schomber. Frau Mattner sind auch die Photos zu verdanken.

Durch den Wettbewerb führte als weiteres Mitglied der Jury nach zwanzigjähriger Übernahme dieser Aufgabe zum letzten Mal der Deutschlehrer Dr. Weickert. Die Jury achtete dabei nicht nur auf die reine Lesetechnik, sondern auch auf die Fähigkeit der Vorleserinnen und Vorleser, ihr Publikum in die Welten ihrer Bücher einzuführen und sie dann dorthin lesend mitzunehmen.

In der zweiten Vorleserunde lasen die Schülerinnen und Schüler eine Passage aus einem Buch, das ihnen vorher nicht bekannt war. Dieses Jahr handelte es sich um Der 35. Mai von Erich Kästner. Am 35. Mai, wie jedes Kind weiß, können allerlei verrückte Dinge passieren, und der 35. Mai, von dem Kästner erzählt, ist in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Konrad hat wie alle Kinder seiner Klasse, die gut rechnen können, fieserweise einen Aufsatz über die Südsee aufbekommen, statt über den Bau eines vierstöckigen Hauses schreiben zu dürfen. Da liegt es natürlich nahe, mit seinem Onkel und einem rollschuhfahrenden Zirkuspferd einmal dorthin zu reisen, um sich ein wenig inspirieren zu lassen. Gelesen wurde das Kapitel über einen Zwischenstopp im Schlaraffenland, zu dem der Eintritt frei ist und Kinder sogar nur die Hälfte zahlen müssen.

Allen sieben Teilnehmern am Vorlesewettbewerb, da sie ja die klasseninterne Vorleserunde je für sich entschieden hatten, wurde als Anerkennung ein Exemplar von Erich Kästners Buch überreicht, so dass sie nun zu Hause über die Reise von Konrad, Onkel Ringelhuth und ihrem Rollschuhgaul in die Südsee weiterlesen können.

Als Schulsieger wurde von der Jury Fabian Kepes aus der Klasse 6a gekürt. Er bekam eine von allen Jurymitgliedern unterschriebene Urkunde zur Erinnerung. Fabian hat sich somit für die nächste Runde des Vorlesewettbewerbes qualifiziert, die im kommenden Jahr ausgetragen wird.

Schifferstadt. Lea-Sophie Schwind ist die diesjährige Gewinnerin des Schulentscheids an der Realschule plus in Schifferstadt. Die Sechstklässlerin setzte sich im 65. Vorlesewettbewerb gegenüber ca. 158 Mitschülern durch. Damit qualifiziert sie sich für die nächste Runde des Wettbewerbs – den Stadt- bzw. Kreisentscheid, welcher Ende Januar 2024 startet.

Mit Engagement und Lesefreude übten die Schüler der Klassen 6 a-f auch in diesem Jahr fleißig, um vorbereitet und möglichst gelassen anzutreten. Bei wem sitzen die Betonungen am besten? Wer zieht die Zuhörer am stärksten in den Bann? Lea-Sophie stellte ihr Jugendbuch spannend vor, betonte eigenwillig und lebendig und überzeugte auch beim Lesen eines Fremdtextes.

„Wir sind stolz darauf, eine so begabte und fleißige Leserin in unseren Reihen zu haben“, freuen sich die Jurymitglieder der Schülervertretung und die Deutschkollegen.

Bundesweit nehmen jährlich rund 600.000 Schüler der 6. Klassen am Vorlesewettbewerb teil. Er ist der größte und traditionsreichste Schülerwettbewerb Deutschlands und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.