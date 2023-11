Karl Teutsch schließt sich der Fraktion „Bürger für Schifferstadt“ (BfS) an

Schifferstadt. Karl Teutsch, Mitglied des Stadtrates, gibt seinen fraktionslosen Status auf und schließt sich der Fraktion „Bürger für Schifferstadt“ (BfS) an. Dies teilte er in einer Pressemitteilung an das Tagblatt mit. Die BfS sei die einzige Gruppierung im Stadtrat, die sich ausschließlich auf Schifferstadt konzentriert und keine überörtliche Interessen vertritt, so in seinem Statement. Des Weiteren ist diese Fraktion ihm persönlich in der Bildungs- und Sozialpolitik am nächsten. Sie richtet ihre Politik ausschließlich zum Wohle der Schifferstadter Bürger und Bürgerinnen sowie der Kinder und Jugendlichen aus, was Karl Teutsch persönlich schon immer immens wichtig war und bleibt, erklärt er weiter in der Pressemitteilung.

„Es freut mich, zukünftig Teil der „Bürger für Schifferstadt“ sein zu dürfen. Ferner freue ich mich, durch das Einbringen meiner politischen Schwerpunkte eine bürgernahe, gemeinsame Sachpolitik mit konkreten Inhalten machen zu können“, so Karl Teutsch gegenüber dem Tagblatt. Ein besonderes Dankeschön gelte der zukünftigen Fraktionskollegin Simone Seng und dem zukünftigen Fraktionskollegen Stefano Tedesco. Die Offenheit in den Vorgesprächen bestärke ihn in seiner Entscheidung, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben.