Familienbetrieb feiert hundertjähriges Jubiläum

Mit einer großen Jubiläumsveranstaltung feiert das Autohaus Cuntz in Speyer am kommenden Wochenende das hundertjährige Bestehen der Firma. Über die Unternehmensgeschichte und das Jubiläumsfest sprachen wir mit dem Geschwisterpaar Simone Würfel und Christian Schick, die heute gemeinsam an der Spitze des Unternehmens stehen.

Das ausführliche Interview lesen Sie in der Ausgabe vom Donnerstag, 12. Oktober 2023.