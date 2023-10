Schifferstadt. Am Samstag, 14. Oktober, 19 Uhr sind Claus Kiesselbach am Vibraphon, Matthias Debus am Kontrabass und Steffen Rosskopf an der Gitarre zu Gast im Club Ebene Eins (Burgstraße 23, Schifferstadt). Sie sind 3 Dudes of Peace & Music, ein Jazztrio in ungewöhnlicher Besetzung und mit einer zeitlos aktuellen Message: Peace! In ihrem aktuellen Programm nehmen sie sich des legendären Woodstock Festivals an. „Three days of peace and music“ stand 1969 für ein Festival, das mitten im Vietnamkrieg auf dem Höhepunkt der Hippie-Bewegung das Lebensgefühl einer Generation verkörperte, die genug hatte von der Scheinheiligkeit des Establishments. Für die „three dudes“ ist Woodstock der perfekte Ausgangspunkt für ihre musikalische Reise, um die Vergangenheit in die Gegenwart zu holen.

Viele Projekte der in der Mannheimer Jazzszene bestens bekannten Mitglieder des Trios strahlen über die Region hinaus. Ihre Spielfreude und ihre Lust daran, sicheres Terrain zu verlassen und Ungewohntes zu kombinieren, machen ihre Konzerte immer wieder aufs Neue zu einem außergewöhnlichen, mitreißenden Erlebnis.

Karten für 15 € (11€ ermäßigte) können unter (06235) 920399 oder unter CEEins@web.de reserviert werden.