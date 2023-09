Verwirrung und Skepsis

Maximal verwirrt – so kann der Gesamtzustand der Schifferstadter BürgerInnen aktuell beschrieben werden, was das Thema Glasfaser angeht. Die Stadt hat eine Kooperation mit der Deutschen GigaNetz. Vorgeprescht ist aber die Deutsche Glasfaser. Beide brauchen eine bestimmte Vertragsquote, um mit dem Ausbau loslegen zu können. Bei wem aber unterschreiben? Was passiert mit dem kostenlosen Anschluss aus dem Vorvertrag, wenn der Mitbewerber am Zug ist? Und was, wenn keiner die Quote erfüllt? Fragezeichen füllten am Mittwochabend das Pfarrzentrum St. Jakobus.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie in der Ausgabe vom Samstag, 30. September 2023.