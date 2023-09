Schifferstadt. Was kann ich an meinem Wohnort Schifferstadt an Hilfe erwarten, wenn ich im Fall von Alter oder Krankheit Unterstützung brauche? Wer hilft mir und was kann ich selbst tun? Welche Möglichkeiten gibt es und worauf muss ich mich einstellen? Diese und ähnliche Fragen stellen sich Betroffene mit ihren Familien. Für alle unterstützenden Dienstleister ist die Vernetzung untereinander ein Schlüssel zum Gelingen einer ganzheitlichen Versorgung.

Die 135 Pflegestützpunkte in Rheinland-Pfalz bieten eine wichtige Anlaufstelle für Ratsuchende. Auch die Vernetzung mit den Anbietern von Hilfen ist ein wesentlicher Teil ihrer Arbeit. So berät der Pflegestützpunkt Schifferstadt in der Kirchenstraße 16, kostenlos und trägerneutral, zu Sozialleistungen, Einrichtungen und Dienstleistungen rund um alle Fragen zur Abdeckung von Hilfebedarf. Der Pflegestützpunkt unterstützt außerdem beim Stellen von Anträgen in Verbindung mit Pflegeleistungen. Eine Beratung ist niedrigschwellig, auch in der Häuslichkeit der Betroffenen, für gesetzlich Krankenversicherte, möglich.

Die Pflegeberaterinnen machen immer wieder die Erfahrung, dass es sinnvoll ist, sich als Familie rechtzeitig zu orientieren, welche Hilfen es gibt und sich Gedanken über die eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu machen. Dann kann die Entscheidung, welche Art der Hilfe für die persönliche Situation im Ernstfall am besten passt, leichter getroffen werden. In Schifferstadt gibt es drei ortsansässige ambulante Pflegedienste und zwei Anbieter stationärer Dauerpflege. Im Rahmen der Veranstaltung „Pflege in Schifferstadt“, wollen die Pflegeberaterinnen des Pflegestützpunkts, Désirée Urban, Barbara Vonderschmitt und Claudia Schoeneberger ihre Beratungsstelle vorstellen und die örtlichen Akteure in einem „Dialog der Helfenden“ ins Gespräch mit dem Publikum und auch untereinander, bringen. So können sowohl Fragen an die Repräsentanten der anwesenden Pflegedienste und Pflegeheime und auch an Herrn Patrick Poss, den Beigeordneten für Gesundheit und Soziales der Stadt Schifferstadt, gestellt werden.

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 4.10.23, um 18.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Jakobus, Kirchenstraße 16, Schifferstadt statt und ist barrierefrei erreichbar. Alle Interessenten sind herzlich willkommen. Damit wir als Pflegestützpunkt besser planen können, würden wir uns über eine kurze telefonische Rückmeldung unter 06235-45875-65 oder-66 freuen.