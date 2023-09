Verleihung des 31. Pfälzer Saumagenordens an „Die Mainzer Hofsänger“

Schifferstadt. Die Karneval- und Tanzsport-Gesellschaft Schlotte e.V. Schifferstadt wird in der Kampagne 2023/2024 den 31. Pfälzer Saumagenorden an „Die Mainzer Hofsänger“ vergeben. Gründe dafür gibt es genug: Zum einen ist die Gruppe seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Fastnacht, vor allem in Rheinland-Pfalz, aber auch grenzenlos darüber hinaus. „Die Hofsänger“ gelten weltweit als „die Repräsentanten“ des karnevalistischen Chorgesanges. Zum anderen aber sind sie auch sozial und karitativ hochengagiert, haben sie doch seit Beginn dieser Aktivitäten Spendengelder für gute Zwecke in mehrfacher Millionenhöhe ersungen.

Besonders bemerkenswert ist es auch, dass der Chor, der nicht nur in der Fastnacht auftritt, sondern auch geistliche und weltliche Konzerte verschiedenster Art gibt, nach wie vor aus Laien – natürlich hervorragenden Sängern – besteht. All dies – und vieles mehr – ist für die KG Schlotter ein guter Anlass, den „Maizer Hofsängern“ unseren Preis – den wunderbaren Saumagenorden – zu übergeben.

Die Chor-Mitglieder freuen sich sehr über diese Auszeichnung und empfinden es als Ehre, in den Kreis der Saumagen-Ordensträger einzutreten. Die Verleihung des Ordens wird am 21. November 2023 im Haus der KG Schlotte, Am Waldfestplatz 11 in Schifferstadt erfolgen.

Die bisherigen Träger dieses außergewöhnlichen Ordens sind Alt-Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl (†), der den Saumagen in aller Welt bekannt machte, Dr. Werner Pfützer (†), Ehren-Präsident der Vereinigung Badisch-Pfälzischer Karnevalvereine, die Blues-Sängerin Joy Fleming (†), der beliebte und verehrte FCK-Fußballer und Ehrenspielführer der Deutschen Nationalmannschaft Fritz Walter (†), Prof. h.c. Dr. Theo Becker (†), ehemaliger Ordensmeister der Pfälzischen Weinbruderschaft, Professor Dr. Jürgen Strube, Ehren-Aufsichtsratsvorsitzender der BASF SE, Kurt Beck, ehemaliger Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, die Männer des Kampfmittelräumdienstes Rheinland-Pfalz, Theo Magin, Ehrenbürger, Alt-Bürgermeister unserer Stadt und ehemaliger Bundestagsabgeordneter, Prof. Dr. Bernhard Vogel, ehemaliger Ministerpräsident der Länder Thüringen und Rheinland-Pfalz, Wolfgang Schneider, früherer Besitzer des Holiday-Parks Hassloch, Professor Dr. Lothar Späth (†), früherer Ministerpräsident von Baden-Württemberg und ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Jenoptik AG, Marie-Luise Marjan, Schauspielerin, vor allem als „Mutter Beimer“ deutschlandweit populär, Dr. Markus Merk, Weltschiedsrichter aus Kaiserslautern, Dr. Hans-Dietrich Genscher (†), Bundesaußenminister a.D., Dieter Thomas Heck (†), Entertainer, Produzent und Sänger, Weltstar Vicky Leandros, Hermann Layher, Museumsleiter des Technikmuseums Sinsheim/Speyer, Stefan Kuntz, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des 1. FC Kaiserslautern, Helmut Markwort, Herausgeber des FOCUS-Magazins, Dr. Dieter Wedel (†), Regisseur, Produzent, Intendant und Drehbuchautor, Margit Sponheimer, Mainzer Fasnachts- und Schlagersängerin, heute Volksschauspielerin, Ralph Siegel, Musiker, Komponist und Produzent, Frank Elstner, Moderator und überaus beliebter Erfinder ungezählter Unterhaltungsformate, Horst Lichter, Moderator, Autor, Fernsehkoch, Dr. Christian CHAKO Habekost, kurpfälzischer Mundart-Comedian, Kabarettist und Autor, Malu Dreyer, Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz, Gunther Emmerlich, Opernsänger, Entertainer, Moderator, Schriftsteller, Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft a.D. und zuletzt die Brüder Berthold und Egon Heberger, Senior-Repräsentanten der Firma Heberger.