Gemüsewitze als neues Genre

„Reddisch Deitlisch? – das sind Alexis Bug und Gereon Hoffmann. Wir machen Lieder in Mundart über unseren Heimatort Schifferstadt und die Pfalz.“ So die kurze Erklärung auf dem YouTube-Kanal der beiden Schifferstadter. Klingt lapidar; ist es aber nicht. Hinter den Liedern steckt Persönlichkeit und Persönliches, Erlebtes und Erlebbares, Kritisches und Kritikloses. Zum ersten Mal gibt’s das alles live auf die Ohren, bei der Premiere auf der BUGA in Mannheim am 8. September. Zuvor sprach das Tagblatt mit den Künstlern über Stadtfriedhof, König reich, den höchsteigenen Liedermacher-Stil – und das auf gut Pfälzisch.

