Team31 e.V. sucht neue Paten, Helfer und engagierte Unterstützer

Schifferstadt. In den kommenden Monaten werden in Schifferstadt weitere Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern erwartet. Um diesen Menschen das Ankommen und das Einleben in ihrem neuen Wohnort zu erleichtern, suchen wir ehrenamtliche Helfer/Paten, die unsere Neubürger begleiten.

Hierzu gehört Hilfe bei der Orientierung im Alltag, beispielsweise wo Einkaufsmöglichkeiten zu finden sind, welche Ärzte es gibt oder wo Kindergarten und Schulen sind. Das TEAM31 e.V. hat umfangreiches Informationsmaterial für die Paten zusammengestellt und steht natürlich für Beratungen jederzeit zur Verfügung. Gemeinsam können wir dazu beitragen, dass die Neuankömmlinge sich schnell in Schifferstadt zurechtfinden und ein neues Zuhause aufbauen können.

Am Dienstag, 12. September 2023 um 19 Uhr findet ein Informationstreffen in den Räumen unseres Verein im Dachgeschoß der Bahnhofstr. 37 (ehemaliges Sparkassengebäude) statt.

Weitere Informationen erhalten Interessenten bei Frau Sigrid Fischer, Tel. 06235-1754