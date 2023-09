Schifferstadt. Im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Soziale Stadt“ veranstaltet die Lebenshilfe mit dem Rex Kino-Center und der Unterstützung der Stadt Schifferstadt das Filmprojekt „Schau hin! – Kino verbindet.“ Im Zeitraum vom 7.9.2023 bis 5.10.2023 gibt es fünf Filmvorführungen mit Inklusionsbezug bei freiem Eintritt. Im Anschluss an jede Vorführung besteht bei einem Glas Sekt die Möglichkeit zum entspannten persönlichen Diskurs. Mit der Filmreihe im örtlichen Kinocenter schafft die Lebenshilfe Speyer-Schifferstadt ein Begegnungsangebot für Menschen mit und ohne Behinderung in ihrer Heimatstadt und fördert so die inklusive Teilhabe an Kultur und Gesellschaft, bei der gegenseitige Berührungsängste abgebaut werden können. Anliegen des Projektes ist es, „miteinander“ anstatt „übereinander“ zu reden. Daher sind alle interessierten Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Schifferstadt mit und ohne Beeinträchtigung herzlich eingeladen. Vorführort: Rex Kino-Center | Zeppelin-Straße 6 in Schifferstadt