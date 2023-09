Kreisverwaltung am 7. September geschlossen

Rhein-Pfalz-Kreis. Die Kreisverwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises bleibt am 7. September wegen eines Betriebsausflugs der Mitarbeitenden ganztägig für den Publikumsverkehr geschlossen. Das betrifft das Kreishaus am Europaplatz in Ludwigshafen, die Außenstellen in der Dörrhorststraße und im Shellhaus (Gesundheitsamt/Veterinäramt) sowie die Außenstellen der KFZ-Zulassung in Heßheim und Dudenhofen.

Auch das Kreisbad in Schifferstadt bleibt am 7. September geschlossen, die Kreisbäder Aquabella in Mutterstadt und Heidespaß in Maxdorf-Lambsheim sind aber geöffnet. Das Hallenbad in Römerberg ist derzeit noch bis einschließlich 10. September geschlossen.

Die Kreisverwaltung bittet die Bevölkerung um Beachtung und bedankt sich für ihr Verständnis.