Sirenen-Test der Feuerwehr Schifferstadt – Kein Probealarm

Schifferstadt investiert in die Sicherheit seiner Bürger. So wurde in den letzten Monaten ein Sirenennetz aus modernen elektronischen Sirenen aufgebaut. Diese Sirenen werden nun vom aufbauenden Unternehmen übernommen und müssen in diesem Zuge getestet werden. Am Mittwoch, den 30. August, werden im Zeitraum von 9 Uhr – 14.30 Uhr die Sirenen kurzzeitig erklingen. Hierbei handelt es sich nicht um einen Probealarm, sondern um einen Test im Zuge der technischen Abnahme.