Tatverdächtiger international gesucht: Anklage erhoben – Gastwirt in Weisenheim am Berg soll Mitarbeiter erwürgt haben

Weisenheim. Im Falle des getöteten Mannes aus Weisenheim am Berg (Kreis Bad Dürkheim) hat die Staatsanwaltschaft Frankenthal Anklage wegen Totschlags erhoben. Dringend tatverdächtig ist ein Gastwirt.

Der Gastwirt eines Bistros in Weisenheim am Berg war der Chef des 41-jährigen Opfers. Er soll seinen peruanischen Mitarbeiter am 18. Juni in dessen Dachwohnung in dem Pfälzer Weinort erwürgt haben, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt in Frankenthal, Hubert Ströber. Vorausgegangen war der Tat demnach ein Streit. Der Grund: Der Gastwirt war wütend, weil sein Mitarbeiter offenbar betrunken war und deshalb nicht zur Arbeit erschien.

Verdächtiger Gastwirt

versucht Tat zu vertuschen

Um seine Tat zu vertuschen, soll der 64-jährige Gastwirt die Leiche wohl per Auto in den Kreis Kaiserslautern geschafft haben und sie dort an einer Straße zwischen Rodenbach und Einsiedlerhof abgelegt haben. Dort war der Tote am 19. Juni entdeckt worden.

Anfangs habe der Tatverdächtige noch versucht, die Ermittler zu täuschen: Als die Polizei die Wohnung des Gastwirts durchsuchte, habe er gerufen, sein Mitarbeiter habe sich zu Tode „gesoffen“, so die Staatsanwaltschaft Frankenthal. Außerdem habe der Beschuldigte zugegeben, am Tattag mit dem 41-Jährigen Peruaner gestritten zu haben. Dabei habe er aber behauptet, er hätte den Mann entlassen.

Bereits Ende Juni war der Gastwirt spurlos verschwunden. Die Ermittler gehen davon aus, dass er sich in die Türkei abgesetzt hat. Seit Mitte Juli wird der Mann per internationalem Haftbefehl gesucht.

Das Landgericht Frankenthal hat bewirkt, dass sein Bistro samt Grundstück per Gerichtsbeschluss beschlagnahmt wird. Damit will das Gericht erreichen, dass dem flüchtigen Gastwirt das Geld ausgeht und er nach Deutschland zurückkehrt. (Quelle: SWR)