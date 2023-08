Wie Skulpturen aufgereiht . . .

Wie Skulpturen sitzen zahlreiche Störche am Montagabend majestätisch aufgereiht auf den Straßenlaternen entlang der Brücke von Schifferstadt nach Dannstadt (L 454). Auf jeder Laterne ein Storch. Sie fühlen sich dort sicher vor Feinden und ruhen sich für den Weiterflug aus. Störche suchen sich freistehende Ruheplätze. Sie können diese Punkte leicht ansteuern, von hier auch energiesparend wieder losfliegen. Sie lassen sich dann einfach fallen und breiten die Flügel aus. Von dichtbewachsenen Bäumen ist das auch aufgrund der großen Spannweite kaum möglich. Es sind eben „moderne Störche“, die die Vorteile der Stadt nutzen. Ein toller Anblick – den man als Autofahrer fast versäumt wahrzunehmen. Dass sie sich gerade an dieser Stelle in Schifferstadt ausruhen, hat aber wohl noch einen anderen Grund. Störche siedeln sich gerne in der Nähe von Mülldeponien an, wie hier am Industriegebiet Nord. Das ist Kein Zufall, denn auf der Müllhalde finden die Störche reichlich Nahrung. Im Bioabfall finden sie die Nahrungsreste der Menschen, und davon profitieren die Störche. Störche waren eben auch schon immer Nahrungsopportunisten . . . Fotos: Tagblatt